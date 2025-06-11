В 117 дворах в Подмосковье поменяли асфальт

В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» на территории Московской области реализуется комплексное благоустройство дворовых территорий с целью повышения качества жизни и уровня комфорта жителей. Сейчас работы активно ведутся на более чем 160 объектах, и уже в 117 дворах завершены работы по замене асфальтового покрытия, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В ходе благоустройства проводятся мероприятия по замене асфальта во дворах и на пешеходных дорожках, проводится озеленение территорий, организовываются новые парковочные места, а также устанавливаются скамейки и урны.

«На протяжении 5 месяцев муниципалитеты собирали обратную связь от жителей по обновлению элементов дворовых территорий. Именно по результатам этих мероприятий на сегодняшний день уже сформирован план работ по благоустройству всех 564 объектов. <...> Контролировать процесс будем в цифровом формате через систему СКПДИ, куда подрядчики будут заносить фотоматериалы выполненных работ с привязкой к геолокации», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Муниципалитеты-лидеры по количеству благоустроенных дворов:

Богородский — 12;

Люберцы — 12;

Красногорск — 9;

Реутов — 7;

Шаховская — 7.

В ведомстве отметили, что программа нашла большой отклик у жителей региона, которые активно участвовали в обсуждениях при планировании перечня необходимых работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.