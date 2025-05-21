Уже более 300 тыс посетителей собрал портал «Спорт Подмосковья» в 2025 году

С начала года на портале «Спорт Подмосковья» было зафиксировано свыше 300 тыс. посетителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Портал предоставляет жителям нашего региона удобный и оперативный доступ к разнообразной информации о спортивных учреждениях, секциях и мероприятиях. Благодаря этому ресурсу пользователи могут легко найти подходящие активности, ознакомиться с расписанием и условиями участия. На сегодняшний день на сайте представлено более 2,2 тыс. спортивных секций», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Каждый спортивный объект на портале «Спорт Подмосковья» имеет индивидуальную страницу с подробными сведениями: точным адресом, ссылкой на официальный сайт, контактными номерами телефонов и режимом работы. Также здесь размещена информация о доступных секциях и тренерском составе.

В специальном разделе «События» регулярно публикуются анонсы предстоящих соревнований и спортивных мероприятий, что помогает пользователям своевременно узнавать о важных событиях в спортивной жизни Московской области.

Кроме того, личный кабинет пользователя предоставляет доступ к электронному расписанию занятий и обеспечивает удобную навигацию по всем доступным сервисам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.