УК отремонтировали кровлю и устранили вандальные надписи в МКД Подмосковья

Специалисты управляющих организаций Московской области продолжают текущие ремонтные мероприятия по содержанию домов, а также благоустройству дворовых территорий. В числе задач — обновление фасадов зданий, локальный ремонт кровли. Работы ведутся по заявкам жителей, а также по плану работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

К примеру, в Сергиевом Посаде в многоквартирном доме № 30/3 по Московскому шоссе специалисты провели работы по чистке кровли от мха и мусора, также были закреплены парапеты и восстановлена герметичность примыканий с герметизацией мест креплений парапетов.

В Ивантеевке во дворах на ул. Трудовая и ул. Первомайская сотрудники управляющей организации покрасили лавочки и ограждения.

А в Лосино-Петровском городском округе устранили вандальные надписи на фасаде дома № 4А на ул. Набережная, а также заменили входные металлические двери в доме № 13 на ул. Заречная.

Вопросы ремонта в местах общего пользования — это прямая обязанность управляющих организаций.

Если сотрудники компании не выполняют свою работу, жители могут сообщить об этом инспекторам территориальных отделов м инистерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.