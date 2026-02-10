Цифровой офис в Люберцах с «живой» поддержкой

Больше двух тысяч жителей Люберец уже воспользовались услугами цифрового офиса МосОблЕИРЦ, сообщает пресс-служба компании.

Здесь можно сделать все то же, что и в обычном офисе — но через терминалы и видео-инфоматы.

«Меня дочь уговорила попробовать, я бы сама ни за что не пошла, поехала бы в обычный. А тут все оказалось просто и даже интересно. На все вопросы по видео мне ответили, квитанцию распечатали. Теперь сюда ходить буду», — поделилась впечатлениями Нина Андреевна, одна из посетительниц.

В цифровом офисе есть:

• видео-терминалы — достаточно нажать кнопку, и на экране появится менеджер, он проконсультирует и ответит на вопросы;

• терминалы для оплаты и приема показаний;

• менеджер-консультант, который всегда рядом, чтобы помочь.

Цифровой офис МосОблЕИРЦ расположен по адресу: г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 53А.

Режим работы:

• вторник–пятница: 08:00–19:00

• суббота: 08:30–16:00

• воскресенье и понедельник — выходные.

Офис будет удобен тем, кто живет или работает в 115 микрорайоне Люберец, рядом со станциями метро «Жулебино» и «Котельники».