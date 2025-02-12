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Свыше 180 тыс газовых плит проверили в Подмосковье с начала года

Специалисты АО «Мособлгаз» ежегодно проводят техобслуживание всего газифицированного жилого фонда Московской области. С начала года более 180 тыс. единиц оборудования в квартирах жителей обследованы на предмет целостности кранов, задвижек, соединений, шлангов и запорных механизмов газопровода. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

При обнаружении неисправностей сотрудники устраняют угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту.

Одна из базовых мер предосторожности — установка системы «газ-контроль», которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке потухло.

На территории региона более 2 млн квартир оснащены газовыми плитами. В соответствии с Жилищным кодексом РФ ответственность за состояние и сохранность газовых приборов в квартирах дома несут собственники и наниматели жилых помещений.

В целях безопасности менять газовую плиту необходимо раз в 10-12 лет. Точный срок службы указан в техпаспорте каждого прибора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.