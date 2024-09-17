Свыше 1,6 тыс дефектов устранено в Подмосковье в содержании малых архитектурных форм
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору специалисты коммунальных служб с начала этого года по заявкам жителей на территории Московской области были выполнены ремонтные и покрасочные работы, а также заменены поврежденные элементы скамеек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В результате этих мероприятий удалось устранить более 1 670 дефектов в содержании данных элементов.
Наибольшее количество выявленных дефектов зафиксировано в городских округах:
- Одинцовский — 306;
- Лобня — 192;
- Волоколамский — 166.
Коммунальным службам настоятельно рекомендуется размещать предупреждающие объявления или использовать сигнальные ленты после проведения покраски элементов благоустройства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.