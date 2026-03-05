Специалисты технадзора Подмосковья прошли семинар на заводе в Климовске

В рамках повышения квалификации сотрудники технадзора посетили Климовский трубный завод. Они ознакомились с полным производственным циклом: работой цехов гладкостенных и гофрированных труб, участком выпуска колодцев и емкостного оборудования, а также лабораторией контроля качества.

Особое внимание уделили практическому блоку по сварке полиэтиленовых труб. Технологи предприятия рассказали о видах сварных соединений, применяемых при монтаже полимерных трубопроводов, и продемонстрировали процесс сварки в цеховых условиях. Специалисты обсудили типичные ошибки, методы контроля качества швов и особенности работы в сложных погодных условиях.

«Мы с командой уделяем особое внимание постоянному повышению квалификации. Сегодня специалистам в области технадзора важно обладать не только теоретической базой, но и предметно понимать все особенности производства. Мы регулярно выезжаем на передовые предприятия и изучаем лучшие практики отрасли. Этой работой планируем достичь максимально прозрачного и качественного контроля на каждом объекте региона — от небольших ВЗУ до крупных коллекторов, а также исключить любые технологические ошибки при монтаже сетей», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Климовский трубный завод работает с 2002 года и входит в число ведущих российских производителей полимерных труб. В 2025 году предприятие выпустило 68 тыс. тонн комплектующих для городского хозяйства Московского региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что основной этап модернизации котельной в Климовске завершат уже в этом году. Специалисты проведут ремонт почти 11 км теплосетей и подключат индивидуальные тепловые пункты в 143 МКД.

«У нас здесь два котла, которые мы модернизировали, так называемые «сотки». При потреблении Климовском мощности в 100 гкал в час имеем здесь двойной резерв. Также будет установлен новый котел меньшей мощности, но не менее важный, чтобы обеспечить подачу тепла. Очень много мы заменили автоматики для того, чтобы управление котельными также велось максимально рационально», — заявил Воробьев.