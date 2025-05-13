Скатную крышу отремонтируют в МКД по улице Почтовой в Балашихе

В микрорайоне Купчино округа Балашиха по адресу: ул. Почтовая д. № 8 специалисты ФКР проводят ремонт крыши многоквартирного дома, возведенного в 1961 году, в здании с тремя подъездами. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Специалисты подрядной организации выполняют ремонт скатной крыши площадью чуть более 860 кв. м.

Рабочие полностью выполнили монтаж паро– и гидроизоляции, стропильной системы и новой обрешетки.

Сейчас специалисты укладывают новую кровлю из профнастила. Работы по монтажу кровли выполнены на 10%.

Ремонт скатной крыши — ответственная задача, требующая знания технологии и правильного подбора материалов.

За соблюдением строительных норм и правил при капремонте в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта и сроки проведения работ, можно на сайте фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.