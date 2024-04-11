Руководитель ГУСТ МО провела еженедельный штаб по содержанию территорий и МКД, передает пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.

На совещании обсудили устранение аварийно-опасных ям во дворах, глубиной более 5 см, отработку заявок, поступающих через робота «Женю» и предложили способ информирования о сроках ремонта на детских площадках с помощью специальных наклеек.

Руководитель главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова отметила, что до 1 мая муниципалитетам необходимо закончить устранение аварийных ям, чтобы затем перейти к плановому ремонту. На текущий момент недостаточная динамика по выполнению у коллег из Бронниц, Лобни, Чехова, Дмитровского, Клина, Истры и Воскресенска.

По итогам отработки заявок, поступивших через робота «Женю» в I квартале, были определены управляющие организации, которым необходимо пересмотреть подход, чтобы закрывать обращения своевременно и результативно, в первую очередь, для жителя.

Она добавила, что ремонт детских площадок сейчас является одной из самых актуальных тем сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.