Российский школьник предлагает сделать светящиеся в ночи мусорные контейнеры

сегодня в 18:45

На интерактивной онлайн-выставке «Национальные Экотрадиции» впервые были представлены инновационные решения для мусорных контейнеров. 12-летний школьник Александр Бочкарев, вдохновившись свойствами биолюминесцентных растений, создал дизайн светящихся контейнеров. Об этом сообщают организаторы выставки.

По словам юного экоактивиста, такие контейнеры не только будут красиво смотреться, создавая ночью дополнительное освещение, но и служить отличным напоминанием о том, что нужно беречь окружающую среду и утилизировать мусор правильно.

Благодаря яркому свечению они привлекут внимание прохожих и могут стать настоящим симвоом борьбы за чистоту городов.

Идеи школьника, воплощенные в книге для творчества «Скетчбук Экотрадиции», сочетают в себе функциональность, эстетику и философию.

Свои рисунки он модернизировал с помощью нейросети, создавая удивительное сочетание традиционного и современного искусства.

«Инновационные идеи нашей выставки направлены на создание более устойчивого будущего, ведь тоько через экологически-ориентированые инновации мы можем обеспечить процветание и благополучие нашей страны», — подчеркивает руководитель проекта «Экотрадиции» Ольга Лавлинская.