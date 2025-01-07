«Россети Московский регион» обеспечили 620 кВт мощности новому крупному животноводческому комплексу в Шаховской

В преддверии новогодних праздников филиал компании «Россети Московский регион» — «Западные электрические сети» выполнил комплекс работ и обеспечил 620 кВт мощности ООО «Шаховская Нива» — новому животноводческому комплексу, который вблизи деревни Дубранивка городского округа Шаховская расширяет свое производство, передает пресс-служба компании.

В рамках исполнения договора на технологическое присоединение специалисты компании построили воздушную линию 10 кВ, а также линейный разъединитель 10 кВ. Был установлен автоматический пункт секционирования, который при технологическом нарушении отключает поврежденный участок ЛЭП, сохраняя при этом электроснабжение основной массы потребителей. Помимо этого, был смонтирован высоковольтный узел учета электрической энергии.

Источник питания — подстанция 35 кВ «Середа».

ООО «Шаховская Нива» в городском округе Шаховская строит крупный животноводческий комплекс на 2,4 тыс. голов крупного рогатого скота и завод по переработке молока мощностью 100 т в сутки, что позволит выпускать различные виды молочной продукции, в том числе молоко, кефир, йогурты, творог, сливки, сметану, сливочное масло, твердые, полутвердые, молодые и творожные сыры.