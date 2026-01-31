Режим ЧС ввели в Иркутской области после серьезной коммунальной аварии

После того как в Бодайбо Иркутской области из-за коммунальной аварии отключили воду и отопление, на место происшествия незамедлительно направлена рабочая группа от правительства области под руководством первого замгубернатора Романа Колесова и главы ГУ МЧС РФ по Иркутской области Вячеслава Федосеенко. На данный момент на территории введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Сегодня (31 января — ред.) утром в администрации Бодайбинского городского поселения прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Введен режим ЧС локального характера, он касается территории домов, которые остались без отопления. Напомню, из-за перемерзания водовода была остановлена работа 4 котельных», — написал Кобзев.

По словам губернатора, на протяжении всей ночи ремонтные бригады занимались размораживанием трубопровода. Эти работы продолжаются и в настоящий момент.

Кобзев также подчеркнул, что видел в соцсетях сообщество, где граждане обмениваются информацией и оказывают поддержку друг другу. Также он выразил благодарность добровольцам, которые в сложной ситуации не остались равнодушными и предлагают свою помощь.

О результатах работы оперативной группы правительства региона проинформирую позже.

