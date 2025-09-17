РЭО: восемь регионов нарастили темпы закупки контейнеров для ТКО

По данным Штаба по обращению с ТКО, восемь регионов страны увеличили темпы приобретения контейнеров для твердых коммунальных отходов. Наиболее активными в закупке контейнеров и обустройстве мест их размещения были названы Псковская, Архангельская, Ростовская области, а также Пермский край. Эта информация была озвучена в ходе рассмотрения Инцидента № 58, посвященного организации системы работы с ТКО. Заседание прошло на площадке Координационного центра Правительства РФ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. Анализ ситуации в данной сфере представили эксперты Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев заявил: «Регионы-лидеры за отчетную неделю оборудовали и закупили 203 площадки и 734 контейнера. Рост показателей отмечен в следующих субъектах: Иркутская область, Еврейская автономная область, Брянская область, Новосибирская область, Алтайский край, Калининградская область, Орловская область, Пермский край. Благодарю за работу коллеги!».

Согласно планам, утвержденным регионами по закупке контейнерных площадок и самих контейнеров, к 2025 году их общее количество должно достигнуть 8 952 площадок и 48 558 единиц тары.

«На данный момент создано 4449 контейнерных площадок и приобретено 33 393 контейнера», — добавили в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная цель — выстроить в России комплексную систему обращения с ТКО. С 2025 года на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология» пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». В одном из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли захораниваемых отходов до 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичного сырья.