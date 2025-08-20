РЭО: собираемость платежей за вывоз ТКО в России превысила 94%

Северо-Западный федеральный округ оказался на первом месте в рейтинге по оплате услуг по вывозу мусора. По результатам первого полугодия 2025 года уровень платежей граждан за работу региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составил 94,1%, что на 1,1% больше, чем за аналогичные шесть месяцев 2024 года. Наивысший показатель продемонстрировал Северо-Западный ФО — 98,3%, сообщила пресс-служба РЭО.

«Высокая собираемость платежей за вывоз ТКО показывает, что региональные операторы работают эффективно и обеспечивают стабильное финансирование отрасли. Это важно для развития экономики замкнутого цикла, когда отходы перерабатываются в новые материалы, а ресурсы используются повторно. Собранные платежи помогают поддерживать чистоту городов и сел, улучшать качество услуг для жителей, развивать экологические проекты и защищать окружающую среду. Эффективная работа с долгами укрепляет финансовую устойчивость операторов и поддерживает развитие всей отрасли», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Близкие к общероссийскому уровню результаты показали Центральный (94,8%), Уральский (94,6%), Приволжский (94,3%) и Сибирский (93,2%) федеральные округа. На Дальнем Востоке платежи собрали на уровне 91,2%, в Южном ФО — 90,8%, в Северо-Кавказском — 84,1%, а в новых субъектах Российской Федерации — 86,8%. 89 из 264 зон деятельности регоператоров по стране смогли превысить средний по России показатель собираемости. В ряде субъектов этот параметр и вовсе составил более 100% от начисленных сумм. В их числе — Ненецкий автономный округ, Республики Бурятия и Коми, а также Иркутская, Саратовская и Калининградская области. Это является индикатором качественной работы операторов этих регионов с дебиторской задолженностью.

РЭО осуществляет постоянный контроль за деятельностью региональных операторов, анализируя их финансовое состояние и уровень предоставляемых услуг. Информация, полученная в ходе мониторинга, позволяет распространять успешный опыт, увеличивать эффективность отрасли и создавать надежную систему обращения с отходами в масштабах государства.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная цель — выстроить в России целостную систему обращения с ТКО. С 2025 года в РФ вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна к 2030 году обеспечить стопроцентную сортировку всех ежегодно образующихся ТКО, сократить захоронение таких отходов до уровня не более 50% и вовлекать во вторичный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде ресурсов и сырья.