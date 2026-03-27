РЭО: с начала года регионы России закупили почти 10 тыс контейнеров для отходов

С января 2026 года было закуплено 9 906 контейнеров для сбора мусора. Это превышает изначальный план первого квартала, который составлял 7 234 единицы. Такие данные привели на еженедельном совещании правительства, посвященном организации системы обращения с ТКО. Участие в нем также принимали специалисты Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

Кроме того, субъекты страны перевыполнили показатели по благоустройству мест для складирования отходов. На сегодняшний день оборудовано 850 контейнерных площадок, хотя на первый квартал текущего года было запланировано создать лишь 578.

В 16 регионах задачи дорожных карт по закупке контейнеров и установке площадок были выполнены раньше срока. В их число вошли: Башкортостан, Карачаево-Черкесская Республика, Северная Осетия, Удмуртия, Чувашия, а также Амурская, Волгоградская, Калужская, Костромская, Оренбургская, Тверская и Ярославская области, Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Санкт-Петербург.

Еще девять регионов, среди которых Архангельская, Курская, Московская, Тамбовская и Челябинская области, Республика Ингушетия, Республика Крым, Приморский край и Москва, демонстрируют выполнение установленных показателей в установленный срок.

«Обустройство новых контейнерных площадок и оборудование их контейнерами напрямую влияет на качество жизни людей. Поэтому мы уделяем этому вопросу особое внимание, строго следим, чтобы регионы выполняли соответствующие планы, обозначенные в дорожных картах», — отметил заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была образована в соответствии с Указом Президента от 14 января 2019 года. Ее главная цель — создать в России комплексную инфраструктуру для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране действует новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его ключевых направлений поставлена задача по формированию экономики замкнутого цикла. К 2030 году она должна обеспечить сортировку 100% объема ежегодно образующихся ТКО, сократить долю захоронения до уровня не более 50%, а также вовлечь в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.