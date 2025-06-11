Реконструкцию сквера «60 лет Победы» в Подмосковье завершат в июле

В сквере «60 лет Победы» в Егорьевске продолжаются работы по реконструкции. Локация стала победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2023 года. Стратегия обновления территории предполагает сохранение знакового общественного пространства, увековечивающего память о 25 тысячах егорьевцах-участниках Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Председатель совета депутатов округа Михаил Лавров и депутат Московской областной думы Максим Коркин вместе с представителями общественных организаций посетили обновляемую территорию и обсудили с подрядной организацией ход выполнения работ.

«Благодаря победе в конкурсе и поддержке федерального бюджета будет реализован важный наказ жителей. Реализация проекта благоустройства улучшит качество городской среды и инфраструктуры, сквер станет популярным местом встреч и общения, при этом сохранив свою транзитную функцию», — отметил Максим Коркин.

По словам подрядчика, работы непосредственно в сквере планируется завершить уже в следующем месяце. Демонтажные работы здесь завершены, смонтирована чаша фонтана в форме пятиконечной звезды и подведены инженерные коммуникации. Подключена также система освещения и видеонаблюдения. Установлены малые игровые формы на детских площадках и в зонах отдыха на территории сквера.

«Сквер „60 лет Победы“ станет удобной территорией для отдыха жителей и гостей города всех возрастов. Знаковая общественная территория обновляется в год празднования 80-летия Великой Победы», — сказал Михаил Лавров.

Благоустраивают и пешеходную зону проспекта Ленина. После завершения реконструкции сквера рабочие смогут заняться территорией в полной мере. Сейчас здесь ведутся демонтажные работы и устанавливают системы освещения и видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.