Работники завода по производству БПЛА «Кронштадт» в Дубне провели субботник
В преддверии «Дня добрых дел» и майских праздников работники завода по серийному производству БПЛА «Кронштадт» провели субботник. Сотрудники АО «Кронштадт» навели чистоту не только на заводской территории и в сосновом бору, но и очистили берег Иваньковского водохранилища возле завода, передает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Общая площадь убранной территории: 2,6 га. Всего вывезли 5 самосвалов мусора.
Также трудом дружного коллектива преобразилась дорога, ведущая к Иваньковскому водохранилищу.
Отдельно нужно поблагодарить директора по социальной инфраструктуре и административным вопросам АО «Кронштадт» Алексея Чарыкова за неравнодушное отношение к городу.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.