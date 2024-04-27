Работники завода по производству БПЛА «Кронштадт» в Дубне провели субботник

В преддверии «Дня добрых дел» и майских праздников работники завода по серийному производству БПЛА «Кронштадт» провели субботник. Сотрудники АО «Кронштадт» навели чистоту не только на заводской территории и в сосновом бору, но и очистили берег Иваньковского водохранилища возле завода, передает пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Общая площадь убранной территории: 2,6 га. Всего вывезли 5 самосвалов мусора.

Также трудом дружного коллектива преобразилась дорога, ведущая к Иваньковскому водохранилищу.

Отдельно нужно поблагодарить директора по социальной инфраструктуре и административным вопросам АО «Кронштадт» Алексея Чарыкова за неравнодушное отношение к городу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.