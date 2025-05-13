Порядка 1 тыс тонн текстиля собрали в Подмосковье с начала года

На территории Московской области активно развивается экономика замкнутого цикла и культура вторичного потребления ресурсов. Только за I квартал этого года в регионе при помощи специализированных шкафов было собрано порядка 1 тыс. тонн текстиля. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

За этот же период установлено 220 дополнительных точек сбора текстиля по новой цифровой услуге.

«Видя спрос жителей на подобные пункты, мы разработали электронную услугу, которая сокращает срок процедуры получения разрешения с 13 на 7 рабочих дней, а также приводит к полному отсутствию расходов на кадастровые работы», — сообщил зампредседателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Собранные вещи передаются на благотворительность, а непригодная для носки одежда идет на переработку, где из нее производят новые тряпичные лоскутки.

Сегодня на территории области уже работает более 1 900 баков для текстиля. План на 2025 год — установить еще 500.

Основная задача боксов — повысить процент повторного использования вещей в качестве вторичного сырья.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.