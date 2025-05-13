Подмосковные КПО направили на переработку более 23 тыс тонн стекла с начала года
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
С начала года в Московской области 9 комплексов по переработке отходов отобрали свыше 23 тыс. тонн стекла. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем вторичных ресурсов увеличен более, чем на 1 тыс. тонн. За первый квартал прошлого года на переработку было отправлено более 22 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Переработка стекла происходит в несколько этапов:
- после того, как стекло поступило на комплекс по переработке отходов, от него отделяют посторонние предметы, например, крышки или пробки;
- далее стекло отправляется на очистку;
- затем стекло моют, высушивают, смешивают с кальцинированной содой, песком и известняком и отправляют на переработку, где его переплавляют и превращают в новые изделия.
В зависимости от нужд каждого предприятий с КПО могут забирать лишь прозрачную тару либо зеленую. Некоторым заводам требуется весь цветовой ассортимент.
Переработанное стекло находит применение, к примеру, в производстве строительных материалов. Также стекло используют при изготовлении тары для пищевой продукции — бутылок и банок.
Дополнительно сообщаем о том, что жители могут сдать стекло на переработку на площадках проекта «Мегабак».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.