Подмосковные КПО направили на переработку более 23 тыс тонн стекла с начала года

С начала года в Московской области 9 комплексов по переработке отходов отобрали свыше 23 тыс. тонн стекла. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем вторичных ресурсов увеличен более, чем на 1 тыс. тонн. За первый квартал прошлого года на переработку было отправлено более 22 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Переработка стекла происходит в несколько этапов:

после того, как стекло поступило на комплекс по переработке отходов, от него отделяют посторонние предметы, например, крышки или пробки;

далее стекло отправляется на очистку;

затем стекло моют, высушивают, смешивают с кальцинированной содой, песком и известняком и отправляют на переработку, где его переплавляют и превращают в новые изделия.

В зависимости от нужд каждого предприятий с КПО могут забирать лишь прозрачную тару либо зеленую. Некоторым заводам требуется весь цветовой ассортимент.

Переработанное стекло находит применение, к примеру, в производстве строительных материалов. Также стекло используют при изготовлении тары для пищевой продукции — бутылок и банок.

Дополнительно сообщаем о том, что жители могут сдать стекло на переработку на площадках проекта «Мегабак».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.