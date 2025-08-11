Подмосковная энергокомпания подвела итоги участия в «Производительности труда»

На предприятии «Антракс» во Фрязине прошел день информирования о результатах работы по федеральному проекту «Производительность труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Рабочая группа совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области успешно завершили этап внедрения улучшений на пилотном потоке.

Компания «Антракс» — одно из ведущих предприятий в области разработки и производства электротехнического оборудования. В рамках пилотного потока на предприятии был выбран процесс производства индикаторов короткого замыкания. В ходе диагностических мероприятий были выявлены основные ограничения и проблемные зоны, а также применены инструменты для их устранения.

Благодаря применению методов бережливого производства достигнуто снижение продолжительности протекания процесса производства на 15,7%, сокращение объема запасов в потоке на 37% и повышение производительности труда на 20,5%. Эти показатели превзошли первоначальные ожидания предприятия.

Ожидается, что экономический эффект реализации федерального проекта по итогам года составит 13,2 млн рублей. В дальнейшем полученный опыт компания планирует распространить на остальные производственные процессы.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше информации о поддержке бизнеса в регионе — на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.