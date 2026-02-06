Подмосковье завершило восстановление корпуса университета экономики и торговли Донбасса

В Донецке завершено восстановление первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Работы провели специалисты из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ремонтные работы начались весной 2025 года. В ходе восстановления провели демонтаж и подготовку объекта, усилили фундамент, армировали и бетонировали перекрытия, восстановили стены, перегородки и кровлю. Также смонтировали новые крыши, фронтоны и козырьки, установили окна и двери, полностью заменили инженерные коммуникации, выполнили внутреннюю и наружную отделку, благоустроили территорию.

В рамках модернизации в корпусе восстановили учебные аудитории, административные кабинеты и другие помещения. Здание оснастили современной мебелью и оргтехникой, обеспечили требования пожарной и антитеррористической безопасности.

Особое внимание уделили сохранению исторического облика корпуса, построенного в 1959 году в стиле сталинского ампира. Фасад, колонны, фронтон с барельефом и архитектурные элементы были отреставрированы с применением современных технологий.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил значимость работы экспертов стройконтроля, подчеркнув их профессионализм в сложных условиях. Специалисты управления технического надзора более 120 раз выезжали на объект для контроля качества и соответствия работ проекту.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.