Подмосковье восстанавливает коммунальную инфраструктуру в Новоазовском округе ДНР

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В Новоазовском муниципальном округе ДНР продолжаются работы по восстановлению водопроводных и канализационных сетей. Бригады коммунальных систем Московской области на минувшей неделе оперативно устранили 13 технологических нарушений на трубопроводах округа. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В числе выполненных работ:

устранение 7 утечек на сетях водоснабжения, включая установку 4 соединительных муфт и замену участка водовода общей протяженностью 3,5 м;

восстановление проходимости 6 участков самотечных канализационных систем;

произведение ревизии запорной арматуры.

Сотрудники ГУП МО «КС МО» продолжают капитальный ремонт на водозаборном узле и канализационной станции биологической очистки Новоазовского муниципального округа. Эта работа оказывает важную поддержку в восстановлении и развитии коммунального хозяйства подшефного региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.