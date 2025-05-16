Подмосковье отметили национальной наградой за достижения в области цифровизации ЖКХ

Третья торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город» состоялась на базе национального центра «Россия». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев был удостоен специальной премии «За вклад в цифровизацию городского хозяйства».

Министерство ЖКХ Подмосковья получило бронзу в номинации «Энергичный город» за ведомственный проект автоматической передачи показаний общедомовых приборов учета в МКД.

«Команду нашего региона отметили премией за разработку технологии, которая подразумевает установку специальных модемов на общедомовых приборах учета. Они напрямую, без участия управляющих и ресурсоснабжающих организаций, направляют данные счетчиков в расчетный центр для формирования начислений. Датчики модемов также способны фиксировать технологические нарушения на внутридомовых инженерных коммуникациях и в случае, например, утечек оперативно сигнализировать УК. На сегодняшний день в проекте по удаленной передаче показаний принимают участие несколько муниципалитетов, среди которых — Красногорск, Одинцово, Богородский, Химки, Зарайск, Наро-Фоминский и Воскресенск», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Сейчас программное обеспечение установлено в 135 пилотных МКД. Оно помогает передавать показания счетчиков свыше 15 тыс. жителям.

В рамках церемонии Подмосковье было отмечено еще в 4 номинациях — «Коммунальная инфраструктура», «Культурный город», «Заботливый город» и «Чистый город».

Мероприятие организовано Центром компетенций «Умный город» при поддержке Государственной Думы РФ, Минцифры России, Минпромторг России, Минэнерго России, МЧС России и Минтранса России и проводится ежегодно Минстроем России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.