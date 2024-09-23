Подмосковье и РСПП модернизируют малые очистные объекты по пилотному проекту

Власти Подмосковья совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) сформировали пилотный проект по модернизации малых очистных сооружений, рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В первый этап модернизации включили 17 очистных сооружений, в том числе в Истре, Можайском и Сергиево-Посадском округах, Павловском Посаде. К работам приступят в следующем году. Также совместно с РСПП обследовано еще 135 малых КОС.

«Мы не только бюджетные средства привлекаем для реализации очистных сооружений, но и для получения субсидирования из федерального бюджета», — отметил Велиховский на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что уже привлечено более 1 млрд рублей.

«Это Красногорск, Люберцы, Ленинский, Одинцовский, Руза и, в том числе такой проблемный вопрос, связанный с Ильинскими Лугами», — заключил министр ЖКХ Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в регионе будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.