Переход через теплотрассу во дворе дома оборудуют в округе Шатура

В ходе выездной администрации, которая работала в Рошале, глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий и его заместители рассмотрели обращения жителей. Горожане задавали вопросы по содержанию дворов и общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации округа.

Одна из жительниц Рошаля обратилась к Николаю Прилуцкому с вопросом, касающегося двора около дома 25 на улице Советской. Женщина отметила, что установленные лесенки для перехода через теплотрассу существенно сокращают путь по большому двору, однако их неудобство заключается в том, что с колясками и велосипедами по ним пройти невозможно.

По поручению главы округа специалисты Службы дорожного хозяйства и благоустройства провели выездное обследование данного участка. После оценки ситуации руководитель службы принял решение о необходимости замены одной из лестниц. Вместо нее будет оборудован плавный асфальтированный переход. Новый переход станет удобнее для семей с детьми, которые торопятся домой с детскими колясками и велосипедами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.