Общественные инспекторы Подмосковья летом проверили более 60 площадок «Мегабак»

Общественные инспекторы провели масштабную проверку площадок «Мегабак» на территории Московской области, охватив более 60 объектов за летний период. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Основными критериями оценки стали санитарное состояние контейнеров, наличие ограждения с крышей, соблюдение единого стандартного оформления, эффективность навигационных указателей, расписание вывоза, наполняемость баков, обустройство видеонаблюдения, наличие парковочных зон, твердое покрытие вокруг объектов и соответствие цветовым схемам сортировки.

В результате проверочных мероприятий составлен рейтинг городских округов по состоянию площадок «Мегабак».

Муниципалитеты с наивысшим рейтингом:

Балашиха — 105 баллов;

Клин, Котельники, Мытищи, Наро-Фоминский и округ Пушкинский с рейтингом 97 баллов;

Талдомский — 95 баллов.



Общественные инспекции, проводимые в рамках оценки пунктов «Мегабак», помогают выявлять проблемы на ранних стадиях.

В дальнейшем планируется продолжение мониторинга и внедрение новых стандартов, направленных на улучшение качества обслуживания и удобства для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.