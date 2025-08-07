Новая котельная в поселке Мишеронский обеспечит теплом дома и социальные объекты

В поселке Мишеронский построена новая блочно-модульная котельная, которая полностью оснащена отечественным оборудованием. Ход работ оценили депутат Госдумы Геннадий Панин, депутат Мособлдумы Эдуард Живцов, глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий и общественники, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

Тепло от новой котельной будут получать 66 многоквартирных домов и пять социальных объектов, которые сейчас подключены к централизованной системе.

Котельная будет состоять из трех блоков: административно-технического, технологического оборудования и модуля запаса воды. Это нужно для минимизации аварийных ситуаций. В случае повреждений на сетях или отключения водоснабжения котельная будет способна продолжать функционировать, что также позволит сгладить перепады давления в системе и предотвратить гидроудары.

Мощность котельной — почти 12МВт. Строили ее с запасом и перспективой на будущее строительство в поселке, а также для подключения горячего водоснабжения в домах. Следующий шаг — технологическое подключение к инженерным сетям поселка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.