На севере Подмосковья начали завершающий этап восстановления электроснабжения

Энергетики компании «Россети» приступили к завершающему этапу восстановления электроснабжения на севере и северо-западе Подмосковья после урагана, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Помимо городских округов Пушкинский, Мытищи, Рузский, подано напряжение практически во все ранее обесточенные населенные пункты Сергиево-Посадского городского округа. Завершаются работы по подключению электроэнергии у потребителей Талдомского городского округа. На данный момент подача электроэнергии возобновлена в более чем 770 населенных пунктов. В оперативном режиме продолжаются работы на севере Московской области: городских округах Клин, Дмитров и Солнечногорск.

Нарушения электроснабжения связаны с падением намокших от начавшегося во второй половине дня сильного ливня деревьев.

В настоящее время в населенных пунктах, где восстановлено электроснабжение, энергетики ведут работы по отработке заявок в потребительской сети 0,4 кВ, включая СНТ и коттеджные поселки, самостоятельно обслуживающие свои электросети.

Специалисты «Россети» напоминают, что напряжение в такие СНТ и поселки может быть подано только после письменного подтверждения об отсутствии повреждений в зоне ответственности абонента. Для координации работы и информирования потребителей работает телефон «Светлой линии» 8-800-220-0-220.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о текущей обстановке и темпах устранения аварии после буйства стихии 2 мая.

«Стихия прошлась по региону серьезно. Как я уже говорил, наибольший удар пришелся на десять округов, в том числе Истру, Талдом, Дмитров, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.