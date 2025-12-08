сегодня в 14:58

На артезианской скважине в Орехово-Зуеве установили новый глубинный насос

Специалисты «Мособлводоканала» завершили установку нового глубинного насоса на артезианской скважине, расположенной на ул. Южная в городе Дрезна Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Демонтировав старое оборудование, специалисты установили современный погружной насос, способный обеспечить необходимое давление и производительность, и перед вводом его в эксплуатацию провели тестирование.

Глубинный насос играет ключевую роль в обеспечении устойчивого водоснабжения населенных пунктов. Его основное назначение заключается в следующем:

насос поднимает воду из глубоких подземных слоев, обеспечивая постоянный доступ к качественной воде;

поддерживает нужное давление в трубопроводах, гарантируя равномерное распределение воды среди потребителей;

современные модели насосов отличаются высоким КПД и экономичностью, таким образом снижаются затраты на электроэнергию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.