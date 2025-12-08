На артезианской скважине в Орехово-Зуеве установили новый глубинный насос
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
Специалисты «Мособлводоканала» завершили установку нового глубинного насоса на артезианской скважине, расположенной на ул. Южная в городе Дрезна Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Демонтировав старое оборудование, специалисты установили современный погружной насос, способный обеспечить необходимое давление и производительность, и перед вводом его в эксплуатацию провели тестирование.
Глубинный насос играет ключевую роль в обеспечении устойчивого водоснабжения населенных пунктов. Его основное назначение заключается в следующем:
- насос поднимает воду из глубоких подземных слоев, обеспечивая постоянный доступ к качественной воде;
- поддерживает нужное давление в трубопроводах, гарантируя равномерное распределение воды среди потребителей;
- современные модели насосов отличаются высоким КПД и экономичностью, таким образом снижаются затраты на электроэнергию.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.