Мурашов доложил Воробьеву об итогах «Месяца чистоты» в Подмосковье

В период с 10 марта по 25 апреля в Московской области проходила акция «Месяц чистоты». За это время коммунальщики успели проделать внушительную работу по уборке территорий в разных городских и муниципальных округах региона. Зампредседателя правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов доложил губернатору Андрею Воробьеву о проделанной работе и ее результатах.

«Первый блок работы — это плановые работы по ручной уборке территорий. По итогам «Месяца чистоты» на сегодняшний день они выполнены на 93%. Соответственно, они у нас проверяются по фотографиям. Второй блок работы — это проезды, прометание, промыв дворов, проездов муниципальных дорог. Здесь анализ выполненных работ фиксируется по системе сопоставления данных треков по проезду спецтехники», — доложил Мурашов Воробьеву.

На третьем этапе специалисты лично обходят все закрепленные территории за муниципальными предприятиями и управляющими компаниями и оценивают, где и как выполнена работа, на что еще следует обратить внимание, чтобы улучшить ситуацию. Эксперты осматривают состояние в том числе детских площадок и наличие мусора на зеленых зонах. По словам Мурашова, по данным на 12 мая, по первой категории работы уже выполнены на 93%, по второй — на 83, а по третьей — на 73%. Все работы завершились традиционным субботником, который состоялся 26 апреля.

«В целом задач в системе было 215 тысяч. Это такая большая, очень серьезная работа, которую нужно было выполнить до конца апреля», — добавил Мурашов.

По итогам месяца чистоты лучше всего с поставленными задачами справились в Зарайске (96% выполненных работ), Орехово-Зуевском (96%), в Павлово-Посадском (92%), в Раменском округах (92%) и в Ступине (90%).

Улучшить работу предстоит в Чехове (выполнено лишь на 55%), Подольске (67%), Кашире (68%), Жуковском (70%) и в Химках (81%).

Мурашов обратился к главам перечисленных территорий с просьбой в ближайшие две-три недели доделать все виды работы, которые не успели реализовать за месяц чистоты.

«Я считаю, что это абсолютно реально, выполнить работы», — добавил Мурашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заслушал доклад Мурашова, в котором он рассказал, как реализуется работа по выявлению нарушителей, выбрасывающих крупногабаритный мусор на территориях многоквартирных домов. По словам Мурашова, на сегодняшний день управляющие компании получили 397 штрафов, что в итоге помогло выявить нарушителей среди населения. 29 человек уже привлечены к административной ответственности.