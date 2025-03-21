Муниципалитетам Подмосковья рекомендовали усилить контроль за оборотом стройотходов

Министерство экологии Московской области обратилось к администрациям муниципальных образований региона с требованием усилить контроль за незаконным размещением строительных отходов. Поводом послужил ряд обращений граждан через портал «Добродел» с жалобами на несанкционированное складирование строительного мусора на придомовых территориях многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В рамках данной инициативы муниципалитетам рекомендовано провести комплексную работу по проверке придомовых территорий многоквартирных домов и прилегающих территорий, уделяя особое внимание домам, где ведутся работы по капитальному ремонту.

В случае выявления навалов строительного мусора следует принять меры по их вывозу на специализированные объекты для дальнейшей переработки.

Минэкологии напоминает, что на сегодняшний день в Реестре объектов, заключивших с Минэкологии региона соглашение об информационном взаимодействии и получивших доступ к региональной системе — «Электронный талон ОССиГ», числится более 80 таких объектов, в том числе комплексов по обращению со смешанными стройотходами.

О том, как правильно организовать вывоз строительных отходов можно ознакомиться на интернет-сайте Минэкологии по ссылке: https://mep.mosreg.ru/deyatelnost/deyatelnost-po-regulirovaniyu-i-kontrolyu-za-obrasheniem-s-otkhodami-stroitelstva-snosa-v-tom-chisle-gruntov-ossig/kuda-vyvezti-stroiotkhody.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.