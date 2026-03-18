Мособлгаз подключает дома к газу в деревне Телешово Подмосковья

Подключение домов к магистральному газу продолжается в деревне Телешово Дмитровского округа. Жителям необходимо заранее подготовить котельные и инженерные системы в соответствии с требованиями безопасности, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В деревне Телешово продолжаются работы по подключению частных домов к природному газу. Газификация ведется в рамках региональной программы и позволяет жителям перейти на более экономичное и экологичное топливо.

Перед пуском газа собственники должны подготовить котельные в соответствии с техническими нормативами. Перечень работ зависит от ранее использовавшейся системы отопления.

«Подключение к газовой магистрали — это ответственный шаг, требующий подготовки со стороны жителей. Безопасность — наш абсолютный приоритет. Чтобы все прошло гладко, дом должен быть технически готов к приему газа. Мы рекомендуем жителям заранее ознакомиться с требованиями к помещению перед выполнением необходимых работ», — пояснил начальник районной эксплуатационной службы Дмитрова Владимир Ярцев.

При переходе с дровяной печи необходимо демонтировать старое оборудование, подготовить место под котел, смонтировать системы вентиляции, дымоудаления и контур заземления. Если ранее использовался электрокотел, потребуется проверить или установить приточно-вытяжную вентиляцию, организовать заземление и адаптировать систему отопления под газовый котел. Электрокотел можно оставить как резервный источник тепла.

Самым простым вариантом считается переход со сжиженного газа. В этом случае меняют форсунки в котле под природный газ, а также проверяют системы вентиляции и заземления. В компании подчеркивают, что все работы должны выполнять специалисты с соответствующими допусками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с представителями ПАО «Газпром». На важной встрече было принято решение о догазификации почти 1 000 СНТ. Также обсудили реализацию ключевых программ по повышению надежности энергоснабжения региона.

«Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населенных пунктов, и наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах «Газпрома». Поэтому все эти актуальные вопросы мы вынесли на обсуждение. До наступления холодов мы должны завершить необходимые работы по подготовке наших муниципалитетов к отопительному сезону», — заявил Воробьев.