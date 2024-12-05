Модернизация 37 контейнерных площадок запланирована в Мытищах в 2025 году

Одним их ключевых вопросов еженедельного оперативного совещания в округе Мытищи стало обращение с отходами. Подробный доклад на эту тему представил заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сбором, транспортировкой, утилизацией, обезвреживанием, захоронением ТКО занимается ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор. Объем работы у регоператора немалый — в муниципалитете расположено более 2,5 тысяч контейнерных площадок.

Сроки вывоза отходов оговорены в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ, они зависят от температуры на улице.

«Но мы и в летний, и в зимний период требуем от регионального оператора ежедневного вывоза мусора», — уточнил Иван Яськив.

Было отмечено, что состояние контейнерных площадок и вывоз мусора — в числе тем, по которым наиболее часто поступают обращения от жителей. Чтобы отвечать запросу горожан, постоянно ведется работа по установке и модернизации площадок. В частности, за текущий год установлено 35 объектов в городе и 13 — в сельских поселениях. Уже сформированы списки на 2025 год, в него вошли 37 адресов, где запланирована модернизация.

В этом году на 36 площадках установлены дополнительные баки, благодаря чему снята необходимость двойного вывоза.

Контроль в сфере обращения ведется всесторонне — от еженедельных обходов представителями администрации до рейдов инспекторов ГУСТ и задействования «умных камер» мобильных комплексов.

Бывают случаи, когда вывезти мусор не представляется возможным по объективным причинам — из-за неправильно припаркованных авто.

Чтобы исключить подобные ситуации используют такие методы, как установка знаков, столбиков и полусфер, активно работает приложение «Народный инспектор».

Также расширяется сеть камер «Безопасного региона», чтобы пресечь нарушения с точки зрения навалов мусора.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поручила держать под особым контролем соблюдение регоператором графика вывоза ТКО, не допуская сбоев.

О несвоевременном вывозе ТКО в городском округе Мытищи можно сообщить по телефону: 8 (916) 531-79-06. Контакт-центр регоператора: +7 (495) 568-06-22 (ежедневно с 08:00 до 20:00), info@s-posadskyro.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.