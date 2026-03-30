Мобильный офис МосОблЕИРЦ объедет 20 городов Подмосковья в апреле

Мобильный офис МосОблЕИРЦ в апреле посетит 20 населенных пунктов Подмосковья и будет принимать жителей по утвержденному графику. Выездной формат позволяет передать показания, получить справки и оплатить счета на месте, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В мобильном офисе жители могут передать показания приборов учета, получить консультацию, оформить копию финансово-лицевого счета и справку об отсутствии задолженности. Также доступны дубликат платежного документа и безналичная оплата счетов.

График работы в апреле: 1 апреля — Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 25 (9.30–16.30); 2 апреля — Дубна, пл. Космонавтов, д. 1 (10.30–15.00); 3 апреля — Люберцы, ул. Камова, 11/5 (9.30–16.00); 6 апреля — Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16 (10.00–15.30); 7 апреля — Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1 (10.30–15.30); 8 апреля — Сергиев Посад, п. Загорские Дали, у д. 7А (11.00–15.00); 9 апреля — Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26 (10.00–16.00); 10 апреля — Ленинский, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22 (9.30–16.00); 13 апреля — Красногорск, п. Мечниково, д. 22 (10.30–15.00); 14 апреля — Сергиев Посад, Мостовик, ул. Первомайская, д. 2 (11.00–15.00); 15 апреля — Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А (11.00–14.30); 16 апреля — Ступино, п. Михнево, ул. Московская, д. 5 (10.30–15.00); 17 апреля — Люберцы, ул. Камова, 11/5 (9.30–16.00); 20 апреля — Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22 (10.30–15.30); 21 апреля — Сергиев Посад, п. НИИРП (10.30–15.00); 22 апреля — Талдом, п. Вербилки, ул. Забырина, д. 4 (11.00–15.00); 23 апреля — Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 25 (9.30–16.00); 24 апреля — Видное, Южный бульвар, д. 5, ЖК «Южная Битца» (9.30–16.00); 27 апреля — Люберцы, ул. Камова, 11/5 (9.30–16.00); 28 апреля — Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3 (10.00–15.00); 29 апреля — Домодедово, с. Добрыниха, д. 7 (10.00–16.00); 30 апреля — Люберцы, п. Красково, Егорьевское ш., д. 4, стр. 2 (9.30–16.30).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.