Министерство ЖКХ проверило объекты в Кашире и Ленинском округе

Выездные совещания проектного офиса прошли в Ленинском округе и Кашире, где реализуются проекты водоснабжения и водоотведения. Заместители министра проконтролировали сроки и качество работ на ключевых объектах 2026–2027 годов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Проектный офис при министерстве сопровождает строительство и модернизацию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Подмосковье. Рабочие группы с участием заместителей министра, руководителей проектов и профильных специалистов выезжают в муниципалитеты, координируют этапы работ и взаимодействуют с подрядчиками и администрациями. Особое внимание уделяется объектам, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом и следующем годах.

В Ленинском округе проверили реконструкцию главной канализационной насосной станции в Видном и очистных сооружений в поселке Горки Ленинские. Станция в Видном является ключевым элементом системы водоотведения и должна снизить риск аварий. Запуск намечен на 2026 год, контроль качества и сроков ведет управление технического надзора капитального ремонта. В Горках Ленинских начинается реконструкция очистных сооружений производительностью 9 тыс. кубометров в сутки. Ввод объекта запланирован на 30 ноября 2027 года, сейчас идут подготовительные работы.

В Кашире реализуют строительство водозаборных узлов и магистральных сетей в микрорайоне Кашира-2, а также очистных сооружений в деревне Терново-1. В Кашире-2 проложено более 32 км сетей из запланированных 34 км, смонтировано 119 камер и 106 железобетонных колодцев. Общая готовность составляет 42%, завершить работы планируют в сентябре 2026 года. В Терново-1 строительная готовность достигла 85%: полностью возведены административно-лабораторный корпус, контактный резервуар и здание механической очистки, ведутся отделочные и инженерные работы. Завершить строительно-монтажные работы намерены к 25 июля 2026 года, ввод в эксплуатацию — до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.