В Подмосковье внедряют цифровые технологии в топливно-энергетический комплекс

Министерство энергетики Подмосковья реализует масштабные инициативы в направлении цифровизации топливно-энергетического комплекса, которые уже сегодня меняют подходы к управлению коммунальной инфраструктурой региона. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Ключевые изменения 2024–2025 гг. — это внедрение цифровых технологий в сферу теплоснабжения. Как ранее отмечал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов, более 2,2 тыс. котельных области оборудовано умными датчиками контроля давления и температуры, что позволило на 35% сократить время ликвидации нештатных ситуаций за счет быстрого реагирования. В дальнейшем скорость реагирования планируется увеличить также за счет установки датчиков в центральных тепловых пунктах — этот процесс уже идет. Всего планируется оснастить умными устройствами 1300 ЦТП Подмосковья.

Помимо этого, сегодня на объектах модернизации теплоснабжения реализован видеоконтроль — камеры фиксируют реальный прогресс работ, позволяют выявлять нарушения процессов и усиливают контроль за безопасностью. Это повышает эффективность при реализации госпрограммы по теплу.

Также в Московской области реализуется федеральный проект «Цифровая котельная», в рамках которого вся документация по теплоснабжению в 5 муниципалитетах, участвующих в эксперименте, переводится из бумаги в цифру (Подольск, Можайск, Балашиха, Мытищи, Одинцово) — такого пока нет ни в одном другом регионе России.

Все это формирует новую систему теплоснабжения региона — более надёжную, безопасную, технологичную и, главное, комфортную для жителей.

Помимо уже реализуемых инициатив на повестке — создание цифрового двойника тепловых сетей. Прорабатывается вопрос оцифровки теплосетей региона с целью прогнозирования и предотвращения нештатных ситуаций.

Помимо теплоснабжения цифровые технологии применяются и в электроснабжении.

«Отличный пример цифровизации процессов — наша подмосковная электросетевая компания „Мособлэнерго“. Там уже 10 лет работает ситуационно-аналитический центр. В режиме реально времени видно все отключения и ремонты, а благодаря интеграции с контактным центром обращения жителей попадают к диспетчерам сразу, без задержек. Это ускоряет восстановление электроснабжения в случае внеплановых отключений», — добавил Сергей Воропанов.

Еще одна система — Модус — помогает управлять всей сетью: от учета нарушений до дистанционного управления подстанциями, а телемеханика позволяет диспетчерам включать и отключать оборудование удаленно — без ожидания бригад на месте. Так надёжность энергосистемы региона повышается в разы.

Наконец, Минэнерго Подмосковья активно работает в направлении цифровизации услуг для населения. Один из активно используемых жителями онлайн-сервисов сегодня — это Карта коммунальных услуг многоквартирных домов ( https://vis.arki.mosreg.ru/mkd_map/_index.php ). Особенно актуальным он становится в период включения и отключения отопления и во время плановых отключений горячей воды летом. На карте житель может найти свой дом и узнать: даты отключения горячей воды для ежегодной плановой проверки, даты старта отопительного сезона, телефон управляющей компании, поставщиков услуг. Также с помощью Карты можно отправить обращение в администрацию своего округа.

Еще один популярный онлайн-сервис — Карта свободных мощностей (http://mvitu.arki.mosreg.ru/monsvob/). Это удобный инструмент для инвесторов и застройщиков, который позволяет выбрать интересующую территорию и по одному клику узнать доступность тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, водоотведения и по отдельности, и в комплексе. С помощью данной Карты можно перейти по ссылке для оформления заявки на подключение к инженерным сетям и узнать стоимость присоединения.

Таким образом, областное Минэнерго всецело поддерживает курс на цифровизацию, ведь современные технологии — это то, без чего невозможно представить современную энергетику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.