МЭИ провел день открытых дверей для будущих энергетиков Подмосковья

День открытых дверей прошел 15 марта в Московском энергетическом институте, где абитуриентам рассказали об обучении и перспективах работы в энергокомпаниях региона. Школьники посетили кафедры и общежития, пообщались с преподавателями и работодателями, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В Московском энергетическом институте 15 марта состоялся день открытых дверей. Будущим абитуриентам представили правила поступления, провели мастер-классы, индивидуальные консультации и интерактивные занятия. Школьники познакомились с институтами МЭИ, потенциальными работодателями и побывали на экскурсиях по кафедрам и общежитиям студгородка.

«Взаимодействие МЭИ с министерством энергетики Подмосковья по кадровой политике — одно из приоритетных направлений сотрудничества. День открытых дверей не просто знакомит абитуриентов с вузом, но и демонстрирует реальные перспективы трудоустройства на региональных предприятиях. Мы готовим специалистов, которые уже завтра будут обеспечивать энергетическую безопасность Московской области», — отметил директор института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Владимир Тульский.

В 2025 году состоялось первое заседание общественного совета министерства энергетики Московской области под руководством Владимира Тульского. На встрече обсуждали развитие топливно-энергетического комплекса региона и кадровое обеспечение отрасли.

Следующий день открытых дверей в МЭИ пройдет 19 апреля для студентов колледжей. Подробности размещены на сайте вуза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.