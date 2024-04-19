Личный кабинет МосОблЕИРЦ повысил свою надежность

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В WEB-версии личного кабинета на сайте МосОблЕИРЦ система двойной защиты данных работает уже около полугода. Теперь и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» заработала двухфакторная аутентификация: вход по паролю и коду подтверждения, сообщает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Код — дополнительная мера защиты личных данных и информации по лицевому счету. С ним доступ к учетной записи сможет получить только владелец аккаунта, даже если пароль известен третьему лицу.

Перед установкой необходимо обновить мобильное приложение в App Store или Google Play.

Шаг первый. Зарегистрированный пользователь может войти в личный кабинет привычным способом, указав номер телефона и пароль. Новым пользователям нужно установить мобильное приложение или зарегистрироваться в личном кабинете на сайте. Для регистрации понадобится платежный документ за последние три месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты.

Шаг второй. В разделе «Профиль» — «Двухфакторная аутентификация» нужно выбрать способ получения кода защиты:

номер телефона, на который поступит звонок. Для входа в личный кабинет потребуется ввести 4 последние цифры звонящего номера;

электронную почту, куда придет сообщение с кодом подтверждения;

приложение для генерации кодов. При выборе этого варианта откроется окно с пошаговой инструкцией, а также QR-код, ключ и поле для ввода кода.

Шаг третий. Введите полученный код подключенного второго фактора в соответствующее поле — и личный кабинет под надежной защитой.

В дальнейшем в разделе «Профиль» можно изменить способ получения кода защиты или подключить сразу несколько.

Хотя вторая степень защиты пока еще не обязательна, подключить удобный вариант второго фактора рекомендуется уже сейчас.

Если понадобятся поддержка и консультации, их окажут в любом клиентском офисе МосОблЕИРЦ или по телефону 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.