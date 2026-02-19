Коммунальщики убирают снег на Дзержинского в Солнечногорске
Фото - © Юлия Унрау
Коммунальные службы 19 февраля с утра расчищают тротуары на улице Дзержинского в Солнечногорске Подмосковья. Работы ведутся напротив детской поликлиники и у магазинов из‑за сильного снегопада.
Дворники убирают снег на тротуарах и подходах к магазинам на улице Дзержинского в Солнечногорске. Особое внимание уделяют участку напротив детской поликлиники, чтобы обеспечить безопасный проход для жителей.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.