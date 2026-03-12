Коммунальщики Подмосковья вывезли более 1,5 млн кубометров снега

Коммунальные службы Подмосковья с начала зимы вывезли 1 504 044 кубометра снега со дворов и общественных территорий. Для складирования в регионе оборудованы 264 специальные площадки. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Московской области продолжается уборка снега. Осадки не складируют во дворах, а вывозят на специально подготовленные площадки. Сейчас в регионе действует 264 таких объекта.

Больше всего площадок оборудовано в городском округе Орехово-Зуево — 28. В Рузе подготовили 17 мест для складирования снега, в Можайске — 16, в Домодедово — 15.

Все пункты приема обустроены по единому стандарту: основание покрыто непроницаемым материалом, по периметру сформированы защитные валы. Это позволяет предотвратить загрязнение почвы и грунтовых вод в период таяния.

В уборке ежедневно задействуют более 3,5 тыс. единиц спецтехники. Ручную очистку пешеходных зон, остановок и подходов к подъездам выполняют около 5 тыс. сотрудников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.