Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:29

Коммунальщики Подмосковья убрали более 80% территорий от смета за неделю

С 22 по 26 сентября в Московской области проведены механизированные работы по уборке смета на 81% территории региона, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Смет — вид отходов, который образуется при уборке территорий. В его состав входят частицы листвы, травы, земли, опавших веток и пыли. Своевременная уборка смета важна в поддержании чистоты и порядка.

В работе коммунальных служб применяются 2 основных метода уборки:

механизированный метод — используется 3 раза в месяц. Включает применение специализированных подметальных машин, поливочных установок и другой техники;

ручной труд — выполняется 4 раза в месяц. Внимание уделяется труднодоступным участкам, где техника не может обеспечить качественную уборку.

Для механизированной уборки задействуется современное оборудование:

подметальные машины с щетками;

поливальные установки;

специализированная уборочная техника.

После завершения механизированной очистки проводится ручная доработка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.