Коммунальщики Подмосковья убрали более 80% территорий от смета за неделю
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С 22 по 26 сентября в Московской области проведены механизированные работы по уборке смета на 81% территории региона, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.
Смет — вид отходов, который образуется при уборке территорий. В его состав входят частицы листвы, травы, земли, опавших веток и пыли. Своевременная уборка смета важна в поддержании чистоты и порядка.
В работе коммунальных служб применяются 2 основных метода уборки:
- механизированный метод — используется 3 раза в месяц. Включает применение специализированных подметальных машин, поливочных установок и другой техники;
- ручной труд — выполняется 4 раза в месяц. Внимание уделяется труднодоступным участкам, где техника не может обеспечить качественную уборку.
Для механизированной уборки задействуется современное оборудование:
- подметальные машины с щетками;
- поливальные установки;
- специализированная уборочная техника.
После завершения механизированной очистки проводится ручная доработка.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.