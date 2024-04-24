Коммунальщики Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в майские праздники

В выходные и праздничные дни работа коммунальных служб продолжается в штатном режиме. Когда основная часть населения отдыхает, сотрудники сферы ЖКХ ежедневно в любое время суток заступают на дежурство, поддерживают функционирование систем, устраняют технологические сбои и инциденты, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В майские праздники 10 филиалов ГУП МО «КС МО» переходят на режим повышенной готовности, чтобы исполнить свои обязательства по обеспечению населения услугами водоснабжения и водоотведения в 6 городских округах Восточного Подмосковья: Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Шатура, Лосино-Петровский, Электросталь, Богородский.

Для соблюдения непрерывного цикла эксплуатации объектов предприятия, предупреждения технологических сбоев, а также своевременной ликвидации их последствий в период праздников организовано круглосуточное дежурство инженерно-технического персонала и бригад АВР, завершается дополнительный осмотр автомобильной и спецтехники для подтверждения исправности, подготовлен необходимый инструмент, оборудование и запас материалов для организации и проведения экстренных аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, выполняются внеплановые обследования оборудования, технических сооружений, систем видеонаблюдения и запорных устройств для предотвращения доступа посторонних лиц. На особо значимых объектах осуществляется проверка резервных источников энергоснабжения на случай отключения от основных. Проводятся внеочередные инструктажи с работниками по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности, своевременному реагированию на возникновение нештатных ситуаций и технологических сбоев.

Необходимо отметить, что в выходные дни пристальное внимание сотрудников коммунальных систем Московской области будет направлено на предотвращение тех инцидентов с помощью патрулирования мест особой опасности, в том числе объектов возможного подтопления и аварийных участков сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти области слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.