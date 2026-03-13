Коммунальщики очищают ливневки в Можайском округе Подмосковья

Сотрудники «Единого дорожно-транспортного центра» проводят работы по очистке системы ливневой канализации на территории округа. В первую очередь специалисты выезжают по адресам с наибольшим риском подтоплений. При необходимости один и тот же участок обслуживают несколько раз.

Рабочие очищают решетки и каналы от мусора и песка, откачивают скопившуюся воду. В составе мобильной группы — пять человек, задействована специализированная техника и ручной инвентарь. В среднем за день они обрабатывают около пяти адресов.

«В период снеготаяния нагрузка на ливневую канализацию возрастает. Наша задача своевременно реагировать на заявки и не допускать подтоплений тротуаров и проезжей части. Работы ведутся в плановом режиме», — отметили в «Едином дорожно-транспортном центре».

Мониторинг состояния ливнеприемников продолжится до полного схода снежного покрова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.