Коммунальные службы Дмитровского округа получили новую спецтехнику в ноябре

Коммунальные службы Дмитровского округа в ноябре получили экскаватор, манипулятор, две «Газели» и кран-манипулятор для аварийно-ремонтных работ по губернаторской программе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дмитровском округе продолжается обновление парка коммунальной техники в рамках программы «Трансформация ЖКХ Подмосковья». В начале ноября МУП «Дмитровское управление жилищно-коммунального хозяйства» получило экскаватор, манипулятор и «Газель» для аварийной службы. Новая техника уже используется для ремонта и обслуживания тепловых сетей, что ускоряет ликвидацию аварий.

15 ноября глава округа Михаил Шувалов посетил предприятие, где осмотрел еще две новые машины: специализированную мастерскую на базе «Газели» и кран-манипулятор «КАМАЗ». По словам специалистов, мастерская оснащена генератором, инструментами, сварочным оборудованием и освещением — всего более 30 наименований для устранения аварий на объектах теплоснабжения.

Кран-манипулятор предназначен для доставки материалов и оборудования на объекты теплоснабжения и помогает оперативно устранять аварии. Ключи от техники были вручены начальнику аварийно-ремонтной службы Сергею Сафронову и механику Станиславу Уткину.

Михаил Шувалов отметил, что обновление парка техники способствует повышению качества жизни жителей округа и эта работа будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.