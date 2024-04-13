Клумбы и цветники в Подмосковье готовят к летнему сезону 2024, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Высадка цветов разделена на два этапа — весеннее оформление и летнее оформление. Сначала в клумбах с луковичными цветами (посаженные осенью) уберут щепу, листву и мусор. Затем, до 26 апреля, проведут высадку цветочной рассады «Виола» на памятные места, устойчивые к заморозкам. После того, как все луковичные цветы отцветут, состоится их уборка, а затем, до 31 мая в клумбы высадят летние цветочные рассады петунии, бегонии и др.

Всего в Московской области будет насчитываться 4018 цветников. Это более 23 га территории.

В министерстве благоустройства дополнительно сообщили, что уже в мае в подмосковных городах распустятся порядка одного миллиона луковичных растений, высаженных прошлой осенью. Площади, улицы, скверы и другие общественные пространства региона украсят тюльпаны, нарциссы, гиацинты.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.

