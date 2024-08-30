Капитальный ремонт дома по улице Гагарина в Реутове проходит по графику

Комиссия из представителей администрации Реутова, управляющей компании и подрядной организации проверила ход работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: улица Гагарина, 6, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пятиэтажный панельный дом был построен в 1962 году. В рамках реализации региональной программы по капитальному ремонту он был включен в краткосрочный план реализации региональной программы по капитальному ремонту на 2023–2025 годы.

Сейчас здесь ведутся работы по ремонту плоской крыши и фасада, который дополнительно утеплят. Кроме того, будет обновлена система внутреннего газопровода и установлены датчики контроля загазованности. Фасадный газопровод уже отремонтирован.

Как отметил заместитель главы Реутова Владимир Климов, работы идут по графику, к их качеству нареканий нет.

«Мы регулярно контролируем работу подрядчиков на всех этапах работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Таких домов в 2024 году — 15. Дом, который мы осмотрели, ремонтируется в срок, работы завершатся до конца 2024 года», — пояснил Климов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.