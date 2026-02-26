Как морозный февраль может отразиться на счетах за отопление

МосОблЕИРЦ разъясняет, как рассчитывается плата за тепло в домах с общедомовыми приборами учета и с периодом оплаты только в отопительный сезон, сообщает пресс-служба компании.

Во многих домах плата за тепло начисляется только в отопительный период, 7 месяцев в году, по показаниям счетчиков. Этот метод удобен тем, что тепло оплачивается по фактическому потреблению, при этом счета зависят от погодных условий.

Как правило, в домах с общедомовыми теплосчетчиками установлены датчики, которые реагируют на изменение температуры, подают сигнал, и температура в теплоносителе меняется в зависимости от погодных условий. Вот почему плата за отопление в холодном феврале по сравнению с другими периодами может возрасти.

Поставщики передают данные по расходу тепла раз в месяц. Жители могут увидеть их в платежных документах МосОблЕИРЦ: потребление на квартиру — в таблице с расчетами, потребление на дом — в справочной информации.

На сайтах некоторых поставщиков тепла можно видеть посуточную ведомость снятия показаний общедомового прибора учета по выбранному адресу.

Графики, где зафиксирована зависимость температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха, утверждают и ежегодно актуализируют теплоснабжающие организации.

Если возникли вопросы

На вопросы по начислениям и расчетам в МосОблЕИРЦ ответят:

• в Личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»(доступны с 6.00 до 23.00)

• в контактном центре по телефону 8 499 444 01 00

• в клиентских офисах.

