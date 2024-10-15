Хромушин рассказал, как Подмосковье готовили к отопительному периоду

Во время подготовки коммунальных сетей Подмосковья к зиме в текущем году повышенное внимание уделяли проблемным городским округам по итогам прошлого отопительного периода. Об этом сообщил вице-губернатор, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Всего отопительная система Подмосковья включает в себя более 43,5 тыс. домов с централизованным отоплением, свыше 2,8 тыс. котельных и 11 тыс. км. тепловых сетей. На них во время подготовки к зиме произвели 266 мероприятий на общую сумму в 42 млрд рублей — отремонтировали 147 котельных и 195 км теплосетей.

При этом, по словам вице-губернатора, особое внимание уделили проблемным муниципалитетам. В красную зону по количеству жалоб на отопление в отопительном периоде 2023–2024 годов попали Солнечногорск, Электросталь, Подольск, Дзержинский, Дмитров, Воскресенск и Химки.

В Солнечногорске в текущем году на объекты теплоснабжения потратили около 3 млрд рублей. Была произведена модернизация котельной в микрорайоне Выстрел. Сейчас завершается подключение отопления в оставшихся 16 домах Солнечногорска. Работы будут продолжаться.

В Электростали привели в порядок котельную Восточная и тепловые сети. Завершается подача тепла в последние три дома.

Была полностью реконструирована котельная Климовского патронного завода в Подольске, заменены более 11 км сетей. На модернизацию направили свыше 1,5 млрд рублей. Работы в городе еще продолжаются — там, где новые сети заканчивают обустраивать, тепло пока подается по старым.

В подольском микрорайоне Шепчинки также отремонтировали котельные и переложили тепловые сети.

Произведена модернизация сложных сетей в Дзержинке. Отдельные участки будут делать до декабря текущего года. При этом отопление в городе уже полностью запущено. Переход на новые участки со старых осуществят без отключения потребителей.

Специалисты отремонтировали почти все основные сети в Дмитрове. Заменили больше 8 км сетей. Произвели необходимые работы в Воскресенске.

Самым проблемным муниципалитетом по итогам прошлого года стали Химки — за отопительный период местные жители оставили более 4 тыс. жалоб. После модернизации изношенных теплосетей количество жалоб уменьшилось на 50%. Работы еще не окончены и для их завершения в Химках утвердят семилетнюю инвестпрограмму, которая позволит модернизировать все оставшиеся тепловые сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу», — заявил Воробьев.