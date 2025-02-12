Готовность котельной для села в округе Ступино достигла свыше 90%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели проверку хода строительства котельной в селе Большое Алексеевское городского округа Ступино. Проект реализуется в рамках муниципальной программы, направленной на комплексное развитие сельских территорий, и финансируется средствами бюджета округа, сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день общая строительная готовность объекта достигла 92%, работы идут согласно графику. Сейчас специалисты выполняют устройство внутренних инженерных систем.

Котельная оснащена современным оборудованием, тепловая мощность составит 7 МВт — этого будет достаточно для обеспечения теплом и горячей водой жилого сектора и социальных учреждений села. Основное топливо — природный газ, который подается через городскую магистраль. Система теплоснабжения — открытая, двухтрубная, независимая.

Оборудование включает три водогрейных котла Lavart Master омского производства, три итальянские газовые горелки Cib Unigas, пластинчатые разборные теплообменники, а также различные насосы.

Строительство полностью завершат уже в марте 2025 года. Новая котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой 11 многоквартирных жилых домов, школу, детский сад и Большеалексеевский Дом культуры.

В 2025 году под надзором Главгосстройнадзора стартовало строительство 16 котельных в шести округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.