Глава Лосино-Петровского провел совещание по началу отопительного сезона

На сегодняшний день из 38 социальных объектов, расположенных на территории городского округа запущены 36. Важно, что все школы и детские сады с отоплением. Из 375 многоквартирных домов, подключенных к централизованному отоплению, 264 — с отоплением, что составляет более 70%.

Совместно с руководителями ресурсоснабжающих и управляющих компаний обсудили каждый дом, в котором еще нет отопления. Самая большая проблема была (и уже устранена) на Котельной № 2, питающая большой микрорайон. Там производили работы по наладке газового оборудования. Все решено — начали растапливать котлы.

На особом контроле положение дел в деревне Мизиново и улице Заводской в поселке Свердловском. Там осуществляются работы по капитальному ремонту участков тепловых сетей и котельного оборудования. Гидравлические испытания, проводимые летом, показали, что это крайне необходимо.

В Мизиново пока работают две резервные блочно-модульные котельные, но уже к 14 октября будут завершены работы по замене тепловых сетей и капитальному ремонту в котельной. Начнутся пусконаладочные мероприятия, которые введут в работу стационарную систему теплоснабжения.

По Заводской улице сроком завершение работ также станет предстоящая суббота.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.